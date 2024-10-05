Резиуан Мирзов: «Краснодар» — играющая команда, не удивляет их лидерство в РПЛ

Крайний нападающий «Химок» Резиуан Мирзов рассказал о своём настрое в преддверии матча 11-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром», который состоится завтра, 6 октября.
«Настрой на матч с «Краснодаром» — выходить и выигрывать. Каждая игра и каждые очки важны.
«Краснодар» — играющая команда. Вообще не удивляет, что сейчас они лидируют в чемпионате. Нет такого, что команда шла на 14-м месте и забралась наверх — «Краснодар» всегда был в тройке», — сказал Мирзов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.
Матч «Краснодар» — «Химки» пройдёт на стадионе «ФК Краснодар» и начнётся в 19:00 мск.
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