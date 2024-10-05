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Резиуан Мирзов: «Краснодар» — играющая команда, не удивляет их лидерство в РПЛ

Резиуан Мирзов: «Краснодар» — играющая команда, не удивляет их лидерство в РПЛ
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Крайний нападающий «Химок» Резиуан Мирзов рассказал о своём настрое в преддверии матча 11-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром», который состоится завтра, 6 октября.

МИР Российская Премьер-лига . 11-й тур
06 октября 2024, воскресенье. 19:00 МСК
Краснодар
Краснодар
Не начался
Химки
Химки
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Настрой на матч с «Краснодаром» — выходить и выигрывать. Каждая игра и каждые очки важны.
«Краснодар» — играющая команда. Вообще не удивляет, что сейчас они лидируют в чемпионате. Нет такого, что команда шла на 14-м месте и забралась наверх — «Краснодар» всегда был в тройке», — сказал Мирзов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Матч «Краснодар» — «Химки» пройдёт на стадионе «ФК Краснодар» и начнётся в 19:00 мск.

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