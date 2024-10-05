Расписание Первой лиги (ФНЛ): матчи 13-го тура сезона-2024/2025

5 октября, суббота:

12:00 мск. «Уфа» — «СКА Хабаровск»;

16:00 мск. «Урал» — «Торпедо»;

17:00 мск. «Тюмень» — «КАМАЗ»;

20:00 мск. «Родина» — «Арсенал».

6 октября, воскресенье:

15:00 мск. «Шинник» — «Енисей»;

17:00 мск. «Алания» — «Черноморец»;

19:00 мск. «Балтика» — «Нефтехимик»;

19:00 мск. «Сочи» — «Чайка»;

19:45 мск. «Сокол» — «Ротор».

Сейчас на первом месте турнирной таблицы по результатам 12 туров Первой лиги (ФНЛ) располагается ФК «Арсенал» Тула. У команды на счету 24 очка. Следом идёт ФК «Торпедо» с 22 очками. На третьем месте ФК «Урал» с 21 очком. Четвертое и пятое места заняли «Черноморец» и «Балтика». У обеих команд по 20 очков.