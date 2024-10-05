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Гвардиола раскритиковал АПЛ за отказ перенести старт сезона-2025/2026 из-за КЧМ

Гвардиола раскритиковал АПЛ за отказ перенести старт сезона-2025/2026 из-за КЧМ
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола подверг критике английскую Премьер-лигу за отказ перенести начало сезона-2025/2026 по причине участия «горожан» и «Челси» в клубном чемпионате мира, который пройдёт с 15 июня по 13 июля 2025 года.

«Премьер-лига не позволила нам и другим клубам, участвующим в клубном чемпионате мира, отложить матчи первых двух туров, чтобы игроки могли восстановиться. Большое спасибо!

Если они не перенесут данные матчи, настанет тот самый момент, когда мы подумаем: «О, что же нам делать?!» У меня нет ответа прямо сейчас, потому что я не сталкивался с этим раньше. Думаю, мы примем решение, руководствуясь здравым смыслом.

Клуб попросил Премьер-лигу перенести первые две игры на одну, две или три недели, но это было категорически запрещено! Этого не произойдёт», — приводит слова Гвардиолы City Xtra.

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