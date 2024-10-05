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Спартак — Ростов. Прямая трансляция
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19:00 Мск
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«Спартак» — «Ростов»: во сколько начнётся матч РПЛ, где смотреть прямую трансляцию

«Спартак» — «Ростов»: во сколько начнётся матч РПЛ, где смотреть прямую трансляцию
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Сегодня, 5 октября, состоится матч 11-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся московский «Спартак» и «Ростов». Игра пройдёт на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступит Павел Кукуян из Сочи. Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:00 мск.

В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч ТВ». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

МИР Российская Премьер-лига . 11-й тур
05 октября 2024, суббота. 19:00 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Ростов
Ростов-на-Дону
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Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 16 очков за десять матчей. «Ростов» заработал 12 очков и располагается на восьмой строчке. На первом месте находится «Краснодар», у которого 24 очка за 10 игр.

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