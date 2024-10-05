«Реал» — «Вильярреал»: во сколько начнётся матч Ла Лиги, где смотреть прямую трансляцию

Сегодня, 5 октября, состоится матч 9-го тура испанской Примеры, в котором встретятся мадридский «Реал» и «Вильярреал». Игра пройдёт на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. В качестве главного арбитра встречи выступит Гильермо Куадра Фернандес. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск.

В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч! Футбол 2». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Королевский клуб» занимает второе место в турнирной таблице испанской Примеры. Команда набрала 18 очков за восемь матчей. «Вильярреал» заработал 17 очков и располагается на третьей строчке. На первом месте находится «Барселона», у которой 21 очко за восемь игр.

Чей гимн звучал на стадионах во всём мире: