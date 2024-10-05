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Андрей Лангович: «Ростов» не может обыграть «Спартак» с 2022 года, пора прервать эту серию

Андрей Лангович: «Ростов» не может обыграть «Спартак» с 2022 года, пора прервать эту серию
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21-летний правый защитник «Ростова» Андрей Лангович высказался о грядущем матче 11-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком», который состоится сегодня, 5 октября.

МИР Российская Премьер-лига . 11-й тур
05 октября 2024, суббота. 19:00 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Ростов
Ростов-на-Дону
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П2

«Ростов» не может обыграть «Спартак» с 2022 года, пора прервать эту серию. Готовились к «Спартаку», ведь игра через два дня после Кубка. Уже все мысли были о «Спартаке», — сказал Лангович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

«Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 16 очков за десять матчей. «Ростов» заработал 12 очков и располагается на восьмой строчке. На первом месте находится «Краснодар», у которого 24 очка за 10 игр.

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