37-летний Кавани продлил контракт с «Бока Хуниорс» до 2026 года

37-летний центральный нападающий Эдинсон Кавани пролонгировал трудовое соглашение с «Бока Хуниорс» до 2026 года. Об этом информирует официальный аккаунт аргентинской команды в соцсети Х (ранее Twitter).

Фото: ФК «Бока Хуниорс»

Уругвайский футболист выступает в составе «Бока Хуниорс» с лета 2023 года. За этот период он принял участие в 43 матчах во всех турнирах, в которых отметился 20 голами. Предыдущий контракт Кавани с аргентинским грандом был рассчитан до 31 декабря 2024 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1 млн.

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