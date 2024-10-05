Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Спартак — Ростов. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

37-летний Кавани продлил контракт с «Бока Хуниорс» до 2026 года

37-летний Кавани продлил контракт с «Бока Хуниорс» до 2026 года
Комментарии

37-летний центральный нападающий Эдинсон Кавани пролонгировал трудовое соглашение с «Бока Хуниорс» до 2026 года. Об этом информирует официальный аккаунт аргентинской команды в соцсети Х (ранее Twitter).

Фото: ФК «Бока Хуниорс»

Уругвайский футболист выступает в составе «Бока Хуниорс» с лета 2023 года. За этот период он принял участие в 43 матчах во всех турнирах, в которых отметился 20 голами. Предыдущий контракт Кавани с аргентинским грандом был рассчитан до 31 декабря 2024 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1 млн.

Материалы по теме
Джованни Гонсалес сообщил, что хотел бы видеть Суареса и Кавани в «Краснодаре»

Самый высокооплачиваемый спортсмен в мире:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android