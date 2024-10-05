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Нападающий «Престона» получил бан на восемь матчей за укус соперника

Нападающий «Престона» получил бан на восемь матчей за укус соперника
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Нападающий «Престона» Милутин Осмаич получил дисквалификацию на восемь матчей за инцидент с укусом соперника. Об этом сообщает издание Sky Sports.

Форвард вцепился зубами в шею защитнику «Блэкберна» Оуэна Бека. Инцидент произошёл во время матча 6-го тура Чемпионшипа между «Блэкберном» и «Престоном» (0:0).

Оуэн Бек пожаловался арбитру на выходку Осмаича, за что получил жёлтую карточку. Ранее игрок «Блэкберна» ударил ногой полузащитника «Престона» Дуэйна Холмса.

Футбольная ассоциация Англии (FA) провела расследование по инциденту и признала Милутина Осмаича виновным. Черногорский нападающий получил бан на восемь матчей, а также штраф в размере £ 15 тыс.

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