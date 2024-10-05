Деменко: обыграть «Спартак» хотят все, «Ростову» не нужна дополнительная мотивация

Бывший полузащитник «Спартака» Максим Деменко поделился мнением о матче 11-го тура РПЛ, в котором красно-белые сыграют с «Ростовом». Встреча пройдёт сегодня, 5 октября.

«Спартак» в последних играх чемпионата не может выиграть. «Ростов» — непростая команда. Будет сложно в этом матче всем. Очень сложно сказать, кто фаворит.

Противостояние Карпина против Станковича однозначно будет. Понятно, что Валерий Георгиевич уже спокойнее относится к «Спартаку». Но любой тренер хочет победить и показать что-то новое. Футболисты «Ростова» будут мотивированы. Обыграть «Спартак» хотят все, тут дополнительная мотивация им не нужна. «Спартаку» же терять очки нельзя», — сказал Деменко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

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