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Деменко: обыграть «Спартак» хотят все, «Ростову» не нужна дополнительная мотивация

Деменко: обыграть «Спартак» хотят все, «Ростову» не нужна дополнительная мотивация
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Бывший полузащитник «Спартака» Максим Деменко поделился мнением о матче 11-го тура РПЛ, в котором красно-белые сыграют с «Ростовом». Встреча пройдёт сегодня, 5 октября.

МИР Российская Премьер-лига . 11-й тур
05 октября 2024, суббота. 19:00 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Ростов
Ростов-на-Дону
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Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Спартак» в последних играх чемпионата не может выиграть. «Ростов» — непростая команда. Будет сложно в этом матче всем. Очень сложно сказать, кто фаворит.

Противостояние Карпина против Станковича однозначно будет. Понятно, что Валерий Георгиевич уже спокойнее относится к «Спартаку». Но любой тренер хочет победить и показать что-то новое. Футболисты «Ростова» будут мотивированы. Обыграть «Спартак» хотят все, тут дополнительная мотивация им не нужна. «Спартаку» же терять очки нельзя», — сказал Деменко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

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