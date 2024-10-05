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«Акрон» — «Пари НН»: текстовая онлайн-трансляция матча 11-го тура РПЛ начнётся в 14:00

«Акрон» — «Пари НН»: текстовая онлайн-трансляция матча 11-го тура РПЛ начнётся в 14:00
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Сегодня, 5 октября, состоится матч 11-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся тольяттинский «Акрон» и «Пари Нижний Новгород». Игра пройдёт на стадионе «Солидарность Арена (Самара Арена)». В качестве главного арбитра встречи выступит Юрий Карпов. Стартовый свисток судьи прозвучит в 14:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

МИР Российская Премьер-лига . 11-й тур
05 октября 2024, суббота. 14:00 МСК
Акрон
Тольятти
Не начался
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Акрон» занимает девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 11 очков за десять матчей. «Пари НН» заработал 10 очков и располагается на 11-й строчке. На первом месте находится «Краснодар», у которого 24 очка за 10 игр.

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