«Спартак» — «Ростов»: текстовая онлайн-трансляция матча 11-го тура РПЛ начнётся в 19:00

Сегодня, 5 октября, состоится матч 11-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся московский «Спартак» и «Ростов». Игра пройдёт на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. В качестве главного арбитра выступит Павел Кукуян из Сочи. Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 16 очков за 10 матчей. «Ростов» заработал 12 очков и располагается на восьмой строчке. На первом месте находится «Краснодар», у которого 24 очка за 10 игр.

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