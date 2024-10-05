Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Спартак — Ростов. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гладилин: «Спартаку» нужна победа в матче с «Ростовом» для борьбы за чемпионство

Гладилин: «Спартаку» нужна победа в матче с «Ростовом» для борьбы за чемпионство
Комментарии

Бывший футболист «Спартака» Валерий Гладилин поделился мнением о матче 11-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором красно-белые встретятся с «Ростовом». Игра состоится сегодня, 5 октября.

МИР Российская Премьер-лига . 11-й тур
05 октября 2024, суббота. 19:00 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Ростов
Ростов-на-Дону
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Есть уверенность, что «Спартак» обыграет «Ростов». У них больше шансов, плюс победа нужна для борьбы за чемпионство и медали. Дома приложат максимум усилий, чтобы победить. Но это не значит, что «Ростов» приедет проигрывать. Карпин — опытный тренер. Он знает, как играть. Да и игроки у него опытные. Но фаворит всё равно «Спартак», — сказал Гладилин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Материалы по теме
Деменко: обыграть «Спартак» хотят все, «Ростову» не нужна дополнительная мотивация

Самые титулованные футбольные клубы России:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android