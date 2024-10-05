Гладилин: «Спартаку» нужна победа в матче с «Ростовом» для борьбы за чемпионство

Бывший футболист «Спартака» Валерий Гладилин поделился мнением о матче 11-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором красно-белые встретятся с «Ростовом». Игра состоится сегодня, 5 октября.

«Есть уверенность, что «Спартак» обыграет «Ростов». У них больше шансов, плюс победа нужна для борьбы за чемпионство и медали. Дома приложат максимум усилий, чтобы победить. Но это не значит, что «Ростов» приедет проигрывать. Карпин — опытный тренер. Он знает, как играть. Да и игроки у него опытные. Но фаворит всё равно «Спартак», — сказал Гладилин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

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