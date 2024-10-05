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Экс-тренер «Ростова» Балахнин объяснил, за счёт чего команда может обыграть «Спартак»

Экс-тренер «Ростова» Балахнин объяснил, за счёт чего команда может обыграть «Спартак»
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Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин рассказал, почему у его экс-подопечных есть шансы выиграть у «Спартака».

«Уверенности нет, что «Ростов» может обыграть «Спартак», но это им по силам. «Спартак» тоже не очень стабильно выступает. Сюрпризы могут быть в этой игре. «Ростов» может обыграть за счёт командной игры. Понятно любому, что «Спартак» на голову выше соперника. Но самоотдача и мотивация могут помочь. Это очень важно.

У «Ростова» не всё получалось на старте чемпионата, но проблески бывают в каждой игре. С «Краснодаром» выглядели конкурентоспособными. Это даёт надежду на игру со «Спартаком», — сказал Балахнин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

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