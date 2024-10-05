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Дзюба в шутку извинился перед Карпиным за переход в «Зенит» в шоу «Натальная карта»

Дзюба в шутку извинился перед Карпиным за переход в «Зенит» в шоу «Натальная карта»
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Бывший нападающий «Спартака» Артём Дзюба, участвуя в популярном интернет-шоу «Натальная карта», извинился перед экс-тренером красно-белых Валерием Карпиным за переход из московского клуба в «Зенит», состоявшийся в 2015 году.

— Уход из «Спартака» кармически тебе он не простил. Где-то произошёл астрологический кармический надлом.

— У него или у меня?

— Началось всё с обиды Валерия Карпина. То есть тебе нужно разрешить с ним кармические узлы.

— Простите меня (Дзюба сказал это, улыбаясь и смотря в камеру. — Прим. «Чемпионата»). Не обижайтесь (смеётся).

— Нет, вам надо прям встретиться. Он до сих пор втайне держит на тебя обиду.

Дзюба является воспитанником «Спартака». Карпин занимал должность главного тренера красно-белых с 2009 года по май 2012 года и с ноября 2012 года по март 2014 года.

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