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Тимур Гурцкая заявил, что инициатором перехода Соболева в «Зенит» был Семак

Тимур Гурцкая заявил, что инициатором перехода Соболева в «Зенит» был Семак
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Футбольный эксперт Тимур Гурцкая рассказал о переходе Александра Соболева в «Зенит».

«Семак его ставит — он был инициатором перехода Соболева. Поэтому и пытается доказать нужность игрока. Но пока это не проблема одного футболиста, а всей линии — атака стала играть хуже. Уже не говорят о гегемонии «Зенита». Есть команды, которые могут сделать им проблемы», — приводит слова менеджера издание «РБ Спорт».

Напомним, 27-летний нападающий перешёл в «Зенит» из «Спартака» 30 августа. Соглашение с игроком рассчитано на три года. Соболев в составе «Зенита» провёл уже пять матчей. За это время он отметился одним голом и результативной передачей.

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