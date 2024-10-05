«Бред от проплаченных журналистов». Артём Дзюба — об отношении к деньгам

Экс-нападающий «Спартака», «Зенита», «Локомотива» Артём Дзюба, ныне выступающий за «Акрон», рассказал о своём отношении к деньгам.

— Я думаю, что денежки очень важное значение имеют для тебя.

— Да ну нет, бред прям. Хорошая фраза — деньги не главное в жизни, но не забудь перед этим накопить их. Здесь, наверное, правда. Деньги — это просто твоя независимость. Вот и всё.

— Разве у тебя не было конфликтов с футбольными клубами именно по денежным обстоятельствам?

— Нет. Это прессе так удобно выставлять. На самом деле нет. У любого футболиста есть определённый статус. Он определяется в зарплате. И каждый игрок знает, какая у кого зарплата. Если ты становишься через какое-то время, тем более будучи воспитанником клуба, который с семи-восьми лет прошёл всё, лидером команды лучших, то ты вправе требовать такие же условия, как у лучших игроков. Вот и всё. Как только клуб начинает тебе выкручивать руки, угрожать или ещё что-то, всплывают от журналистов проплаченных, конечно же, версии всякие, — сказал Дзюба в выпуске интернет-шоу «Натальная карта».

«Подвиги» Дзюбы вне футбола: