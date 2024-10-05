Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Спартак — Ростов. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игрок «Химок» Садыгов — о матче с «Краснодаром»: каждая игра на вес золота, нужны очки

Игрок «Химок» Садыгов — о матче с «Краснодаром»: каждая игра на вес золота, нужны очки
Комментарии

Нападающий ФК «Химки» Илья Садыгов рассказал о предстоящем матче с «Краснодаром».

«В первую очередь нам надо настраиваться, чтобы зацепиться за очки в матче с «Краснодаром». Потому что сейчас нам они очень нужны. Нужно цепляться в каждой игре. Ведь одна победа может поднять, а поражение — опустить ещё ниже. Надо ехать и брать очки. Мы на каждую игру заведены, ведь каждый матч на вес золота. Поездка в поезде не в новинку, спокойно к этому отношусь», — сказал Садыгов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, встреча клубов состоится уже завтра, 6 октября, на стадионе «Краснодара».

Материалы по теме
Резиуан Мирзов: «Краснодар» — играющая команда, не удивляет их лидерство в РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android