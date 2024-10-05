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Сёмин: Головин — это лицо российского футбола в Европе

Сёмин: Головин — это лицо российского футбола в Европе
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Бывший главный тренер сборной России Юрий Сёмин отреагировал на продление Александром Головиным контракта с «Монако» до лета 2029 года.

«Думаю, на сегодня Головин – это лицо российского футбола в Европе. Он стабильно играет в клубе, который борется за самые высокие места в чемпионате Франции. Он очень хорошо играет, показывает стабильный уровень.

Стоило ли ему продлевать контракт с «Монако»? Он лучше нас знает на этот вопрос. На мой взгляд, ему комфортно в Монако, ему доверяют в команде. Так что решение остаться в «Монако» правильное», – приводит слова Сёмина Metaratings.

Головин играет за «Монако» с 2018 года. Всего в составе монегасков российский футболист провёл 209 матчей во всех турнирах, отметившись в них 31 голом и 39 результативными передачами. В нынешнем сезоне атакующий полузащитник принял участие в шести матчах во всех турнирах, в которых он не отметился результативными действиями. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 30 млн.

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