В «Атланте» сообщили, что не будут препятствовать выступлению Миранчука за сборную России

«Атланта Юнайтед» сообщила, что не намерена препятствовать игре атакующего полузащитника Алексея Миранчука за сборную России. Напомним, 28-летний футболист был включён в состав российской национальной команды на октябрьский сбор.

«Все наши игроки имеют право выступать за свои национальные сборные. Мы никого не блокируем. Это очень важный отрезок нашего сезона, осталось всего две игры. Мы уверены, что Алексей хочет сделать всё возможное, чтобы помочь нам выиграть эти матчи», — приводит слова пресс-службы «Атланты» ТАСС.

Миранчук перешёл в американский клуб из «Аталанты» минувшим летом. За этот период он принял участие в семи матчах МЛС, в которых отметился двумя голами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до конца 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 10 млн.

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