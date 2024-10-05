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Стало известно, при каком условии будет продлён контракт Левандовского

Стало известно, при каком условии будет продлён контракт Левандовского
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Контракт 36-летнего нападающего «Барселоны» Роберта Левандовского, рассчитанный до грядущего лета, автоматически будет продлён ещё на сезон при условии, что он примет участие в 50% матчей команды. Об этом сообщает Sport.es.

По информации источника, в каталонском клубе оптимистично смотрят на то, чтобы польский футболист остался в команде до лета 2026 года.

В нынешнем сезоне 36-летний Левандовски принял участие в 10 матчах во всех турнирах, в которых он отметился девятью голами и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 15 млн.

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