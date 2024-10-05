Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Спартак — Ростов. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Мошенники процветают!» Бартон — о сокращении срока дисквалификации Погба за допинг

«Мошенники процветают!» Бартон — о сокращении срока дисквалификации Погба за допинг
Комментарии

Бывший полузащитник ряда английских команд Джои Бартон отреагировал на новость о сокращении четырёхлетней дисквалификации хавбека «Ювентуса» Поля Погба, наложенной на него за употребление допинга, до полутора лет. Об этом было объявлено вчера, 4 октября.

«Мошенники процветают!» — написал Бартон в своём аккаунте в соцсети Х (ранее Twitter).

В августе минувшего года французский полузащитник сдал положительную допинг-пробу. 29 февраля антидопинговый суд подтвердил решение об отстранении футболиста на четыре года. После того как суд принял решение об отстранении Погба, он подал апелляцию. В результате Спортивный арбитражный суд (CAS) сократил срок его дисквалификации.

Материалы по теме
Дисквалификация Погба за допинг сокращена с четырёх до полутора лет — Daily Mail

Самые скандальные футболисты в истории:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android