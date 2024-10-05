«Мошенники процветают!» Бартон — о сокращении срока дисквалификации Погба за допинг

Бывший полузащитник ряда английских команд Джои Бартон отреагировал на новость о сокращении четырёхлетней дисквалификации хавбека «Ювентуса» Поля Погба, наложенной на него за употребление допинга, до полутора лет. Об этом было объявлено вчера, 4 октября.
«Мошенники процветают!» — написал Бартон в своём аккаунте в соцсети Х (ранее Twitter).
В августе минувшего года французский полузащитник сдал положительную допинг-пробу. 29 февраля антидопинговый суд подтвердил решение об отстранении футболиста на четыре года. После того как суд принял решение об отстранении Погба, он подал апелляцию. В результате Спортивный арбитражный суд (CAS) сократил срок его дисквалификации.
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