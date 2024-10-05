Первый тренер Головина: было видно, что Саша — значимая фигура для «Монако»

Первый тренер нападающего Александра Головина Александр Плясунов прокомментировал продление контракта футболиста с французским «Монако».

«Очень приятно, что заключили долгосрочный контракт. На Сашу рассчитывают в «Монако». Он показывает достойную игру. Было сразу видно, что Саша — значимая фигура для клуба. Очень надеюсь, что Саша продолжит радовать нас своей игрой. Потенциал у него огромный. Желание играть есть. Будет нас радовать долгие годы и в составе сборной, и в составе «Монако». Главное, чтобы не было травм», — сказал Плясунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, ранее стало известно, что российский нападающий продлил соглашение с «Монако» до 2029 года.