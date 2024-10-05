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В «Барселоне» удивлены физическим состоянием Щенсного

В «Барселоне» удивлены физическим состоянием Щенсного
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В «Барселоне» приятны удивлены физическим состоянием новоиспечённого вратаря команды Войцеха Щенсного, не тренировавшегося с минувшего лета, когда он объявил о завершении карьеры. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, в стане сине-гранатовых отметили, что польский футболист продолжал следить за собой после того, как остался без команды. Подчёркивается, что есть вероятность скорого появления Щенсного на футбольном поле. Вратарь продолжит тренироваться во время октябрьской паузы на игры сборных.

34-летний голкипер 2 октября подписал контракт с «Барселоной», рассчитанный до 30 июня 2025 года.

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