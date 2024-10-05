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Игрок «Ростова» Азнауров: не сказал бы, что переход Пьянича в ЦСКА — шок, обычный трансфер

Игрок «Ростова» Азнауров: не сказал бы, что переход Пьянича в ЦСКА — шок, обычный трансфер
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20-летний крайний нападающий «Ростова» Имран Азнауров поделился мнением о подписании ЦСКА контракта с 34-летним полузащитником Миралемом Пьяничем, ранее выступавшим за «Барселону», «Ювентус», «Рому».

«Не сказал бы, что переход Пьянича в ЦСКА — это шок. Это обычный трансфер, ничего такого. Посмотрим, усилит ли РПЛ», — сказал Азнауров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Пьянич присоединился к московскому клубу в минувшем сентябре. Боснийский полузащитник подписал контракт до конца нынешнего сезона с возможностью продления ещё на год.

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