Игрок «Ростова» Азнауров: не сказал бы, что переход Пьянича в ЦСКА — шок, обычный трансфер

20-летний крайний нападающий «Ростова» Имран Азнауров поделился мнением о подписании ЦСКА контракта с 34-летним полузащитником Миралемом Пьяничем, ранее выступавшим за «Барселону», «Ювентус», «Рому».

«Не сказал бы, что переход Пьянича в ЦСКА — это шок. Это обычный трансфер, ничего такого. Посмотрим, усилит ли РПЛ», — сказал Азнауров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Пьянич присоединился к московскому клубу в минувшем сентябре. Боснийский полузащитник подписал контракт до конца нынешнего сезона с возможностью продления ещё на год.

Материалы по теме Экс-игрок ЦСКА Панченко отреагировал на переход в клуб Пьянича

Самый дорогой трансфер в истории футбола: