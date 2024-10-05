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Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Канчельскис заявил, что «Динамо» и ЦСКА сыграют вничью

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Канчельскис заявил, что «Динамо» и ЦСКА сыграют вничью
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Экс-полузащитник сборной России и «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис оценил предстоящий матч между московским «Динамо» и ЦСКА. Игра состоится в рамках 11-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ).

«У ЦСКА в обороне дела обстоят лучше, чем у «Динамо». В матче со «Спартаком» динамовцы вели и в итоге проиграли. Дисциплина в обороне у «Динамо» хромает, и, мне кажется, они могут провалить игру. Думаю, будет ничейный результат», – приводит слова бывшего футболиста издание Metaratings.

Напомним, по результатам 10 туров РПЛ «Динамо» располагается на четвёртом месте турнирной таблице с 20 очками. У ЦСКА в активе 17 очков и пятое место рейтинга.

Клубы встретятся на поле уже завтра, 6 октября. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.

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