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«Акрон» — «Пари НН»: стартовые составы команд на матч 11-го тура РПЛ

«Акрон» — «Пари НН»: стартовые составы команд на матч 11-го тура РПЛ
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Сегодня, 5 октября, состоится матч 11-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся тольяттинский «Акрон» и «Пари Нижний Новгород». Игра пройдёт на стадионе «Солидарность Арена (Самара Арена)». В качестве главного арбитра встречи выступит Юрий Карпов. Стартовый свисток судьи прозвучит в 14:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

МИР Российская Премьер-лига . 11-й тур
05 октября 2024, суббота. 14:00 МСК
Акрон
Тольятти
Не начался
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Стартовые составы команд.

«Акрон»: Волков, Эшковал, Витор, Савичев, Фернандес, Джурасович, Кузьмин, Лончар, Беншимол, Данилин, Дзюба.

«Пари НН»: Медведев, Ведерников, Каккоев, Гоцук, Шоштарич, Боженов, Трошечкин, Глейзер, Царукян, Боселли, Ожегович.

«Акрон» занимает девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 11 очков за 10 матчей. «Пари НН» заработал 10 очков и располагается на 11-й строчке. На первом месте находится «Краснодар», у которого 24 очка за 10 игр.

Календарь РПЛ
Турнирная таблица РПЛ
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