Булыкин: «Ростов» может доставить неприятности, но «Спартак» должен выигрывать

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин высказался о грядущем матче 11-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором «Спартак» сыграет с «Ростовом». Игра состоится сегодня, 5 октября.

«Спартак» должен выигрывать у «Ростова». Всё будет зависеть от первых голов. Думаю, «Спартак» забьёт и уверенно проведёт этот матч. «Ростов» — боевая команда и может доставить неприятности, но в этой встрече у «Спартака» всё будет получаться, и они выиграют матч», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

«Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 16 очков за десять матчей. «Ростов» заработал 12 очков и располагается на восьмой строчке. На первом месте находится «Краснодар», у которого 24 очка за 10 игр.

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