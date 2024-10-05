«Урал» — «Торпедо»: текстовая онлайн-трансляция матча Первой лиги начнётся в 16:00

Сегодня, 5 октября, состоится матч 13-го тура Мелбет Первой лиги, в котором встретятся «Урал» и «Торпедо». Игра пройдёт на стадионе «Екатеринбург Арена». В качестве главного арбитра встречи выступит Ранэль Зияков. Стартовый свисток судьи прозвучит в 16:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Екатеринбургский клуб занимает третье место в турнирной таблице Первой лиги. Команда набрала 21 очко за 12 матчей. «Торпедо» заработало 22 очка и располагается на второй строчке. На первом месте находится тульский «Арсенал», у которого 24 очка за 12 игр.

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