Ла Лига подала жалобу на оскорбительные кричалки фанатов «Осасуны» в адрес «Барселоны»

Ла Лига обнародовала документ, поданный ей в Комиссию по борьбе с насилием и в Дисциплинарный комитет, в котором отражены моменты неподобающего поведения болельщиков различных испанских команд. Об этом информирует Mundo Deportivo.

Сообщается, что в этом документе зафиксированы оскорбительные скандирования фанатов «Осасуны» в адрес «Барселоны» во время матча 8-го тура испанской Примеры (4:2). В частности, Ла Лига осудила кричалку: «Оле, ола, быть поклонником «Барсы» — значит быть ненормальным».

После восьми матчей чемпионата Испании «Барселона» набрала 21 очко и занимает первое место. «Осасуна» заработала 14 очков и располагается на пятой строчке.

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