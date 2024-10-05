Ла Лига подала жалобу на оскорбительные кричалки фанатов «Осасуны» в адрес «Барселоны»
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Ла Лига обнародовала документ, поданный ей в Комиссию по борьбе с насилием и в Дисциплинарный комитет, в котором отражены моменты неподобающего поведения болельщиков различных испанских команд. Об этом информирует Mundo Deportivo.
Сообщается, что в этом документе зафиксированы оскорбительные скандирования фанатов «Осасуны» в адрес «Барселоны» во время матча 8-го тура испанской Примеры (4:2). В частности, Ла Лига осудила кричалку: «Оле, ола, быть поклонником «Барсы» — значит быть ненормальным».
Испания — Примера . 8-й тур
28 сентября 2024, суббота. 22:00 МСК
Осасуна
Памплона
Окончен
4 : 2
Барселона
Барселона
1:0 Будимир – 18' 2:0 Сарагоса – 28' 2:1 Виктор – 53' 3:1 Будимир – 72' 4:1 Бретонес – 85' 4:2 Ямаль – 89'
После восьми матчей чемпионата Испании «Барселона» набрала 21 очко и занимает первое место. «Осасуна» заработала 14 очков и располагается на пятой строчке.
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