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Пименов: «Динамо» может претендовать на попадание в тройку, если не растеряет очки

Пименов: «Динамо» может претендовать на попадание в тройку, если не растеряет очки
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Экс-нападающий «Локомотива» и сборной России Руслан Пименов рассказал о перспективах «Динамо» в матче с ЦСКА.

«У «Динамо» не больше шансов на победу, чем у ЦСКА. Армейцы показывают добротный футбол, укомплектованы во всех линиях. У «Динамо» неплохая атака, но есть проблемы в обороне. Но это не из-за одного конкретного игрока, а сама структура обороны страдает. Ну и бывают фатальные ошибки у игроков. Скорее всего, будет ничья со множеством забитых мячей.

«Динамо» может претендовать на попадание в тройку, если не растеряет очки. В Махачкале выиграли в трудном матче. Это говорит, что у команды есть характер и могут терпеть, даже не при самой красивой игре. В этом году чемпионат интересный», — сказал Пименов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, игра между «Динамо» и ЦСКА состоится завтра, 6 октября, в Москве. Матч состоится в рамках 11-го тура РПЛ.

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