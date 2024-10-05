В сборной Пакистана сообщили, что матч с Россией может состояться в ноябре

Медиаменеджер сборной Пакистана Мухаммад Яшал отметил возможность проведения товарищеского матча с Россией в ноябре.

— 23 сентября мы получили приглашение от РФС провести товарищеский матч со сборной России. Но, учитывая, что нужно провести определённую подготовку, собрать команду и официальных лиц, решить логистические вопросы, Федерация футбола Пакистана попросила перенести игру на ноябрь. Многие футболисты находятся в разных странах, поэтому требуется время. Мы физически не успели бы в отрезок до 11 октября — даты, в которую предлагалось сыграть.

— Игра состоится в ноябре?

— Мы направили ответ в РФС, что готовы провести матч в ноябре. Но до сих пор ответа не пришло. Как только мы получим ответ, начнём готовиться. Всё зависит от ответа из РФС.

— Но вы готовы прилететь в Россию?

— Да, готовы. Эта игра стала бы частью нашей подготовки, — приводит слова Яшала «РБ Спорт».

В 2024 году сборная России провела три товарищеских матча. 21 марта российская национальная команда обыграла Сербию со счётом 4:0. 7 июня сборная России победила Беларусь со счётом 4:0. 5 сентября состоялась игра с вьетнамской национальной командой, в которой Россия разгромила соперника со счётом 3:0. В 2023 году подопечные Валерия Карпина приняли участие в пяти товарищеских встречах.

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