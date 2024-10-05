Пименов: у «Локомотива» не должно быть спадов, хотя игра в обороне вызывает вопросы

Экс-игрок «Локомотива» Руслан Пименов прокомментировал игру клуба в текущем сезоне.

«В начале чемпионата говорили, что «Локомотив» потерял креативную тройку в центре поля, что молодая команда. Но там ребята в самом расцвете сил. Из молодых там только Батраков и Пиняев, хотя Сергей уже с опытом. Спадов у них быть не должно. Игра в обороне вызывает вопросы, но пока атака играет лучше и забивает.

Они борются за самые высокие места. В этом плане у них всё хорошо. Провели удачную трансферную кампанию — Севикян пришёлся ко двору, а Воробьёв раскрылся с новой стороны. Батраков же — открытие десяти туров РПЛ», — сказал Пименов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, сейчас железнодорожники располагаются на втором месте турнирной таблицы РПЛ. Они провели 10 туров и заработали 24 очка.