Игорь Семшов: не считаю «Спартак» фаворитом матча с «Ростовом»

Экс-футболист сборной России Игорь Семшов поделился мыслями о предстоящем матче между «Спартаком» и «Ростовом».

«Не считаю «Спартак» фаворитом матча с «Ростовом». Встречаются две команды, которые стараются играть в открытый футбол. Может, для каждой команды это будет плюсом, потому что будет достаточно зон и манёвров впереди. Но нужно понимать, кто сейчас в лучшем состоянии, у кого стабильный состав и психологическое состояние после последних матчей», — сказал Семшов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, московский «Спартак» занимает шестое место турнирной таблицы РПЛ. «Ростов» расположился на восьмом месте. Игра между клубами состоится сегодня, 5 октября, на стадионе «Лукойл Арена».