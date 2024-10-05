Агбонлахор — о победе над «Баварией»: я горжусь тем, что являюсь болельщиком «Астон Виллы»

Бывший форвард «Астон Виллы» Габриэль Агбонлахор прокомментировал победу одноклубников в матче с «Баварией» в Лиге чемпионов.

«Нет лучшего чувства. Футбол — это вид спорта номер один в мире. Это был эмоциональный вечер, и я горжусь тем, что являюсь болельщиком «Виллы», — цитирует слова игрока Talk Sport.

Напомним, встреча «Астон Виллы» и «Баварии» прошла накануне в рамках 2-го тура. Победителями игры стали англичане (1:0).

Следующий матч «Бавария» сыграет с «Айнтрахтом» 6 октября в рамках 6-го тура чемпионата Германии, начало в 18:30 мск. «Астон Вилла» выйдет на поле против «Манчестер Юнайтед» также 6 октября в рамках чемпионата Англии, игра начнётся в 16:30 мск.