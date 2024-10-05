Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Спартак — Ростов. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Семшов: Слишкович — посторонний человек в футболе. У него большой опыт, что ли?

Семшов: Слишкович — посторонний человек в футболе. У него большой опыт, что ли?
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший футболист сборной России Игорь Семшов высказался о возможном назначении Владимира Слишковича на пост главного тренера «Оренбурга».

«Слишкович — посторонний человек в футболе. Чего Слишкович добился в российском футболе? Ничего. Когда назначают российского специалиста, у нас любят говорить: «У него мало опыта». Когда назначают иностранца, тех же Деограсию, Артигу или Слишковича, — это что? У них большой опыт, что ли? Нужно уважать себя и наш футбол, а то мы немного завязли в этих иностранных тренерах, которые ничего из себя не представляют. Это не те тренеры, которые приезжали к нам раньше тренировать клубы и сборную. Это просто посторонние люди. Если они настолько хороши, почему не востребованы в своих странах?» — сказал Семшов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Материалы по теме
Наумов: не вижу смысла давать иностранцам тренировать «Оренбург». Кто такой Слишкович?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android