Семшов: Слишкович — посторонний человек в футболе. У него большой опыт, что ли?

Бывший футболист сборной России Игорь Семшов высказался о возможном назначении Владимира Слишковича на пост главного тренера «Оренбурга».

«Слишкович — посторонний человек в футболе. Чего Слишкович добился в российском футболе? Ничего. Когда назначают российского специалиста, у нас любят говорить: «У него мало опыта». Когда назначают иностранца, тех же Деограсию, Артигу или Слишковича, — это что? У них большой опыт, что ли? Нужно уважать себя и наш футбол, а то мы немного завязли в этих иностранных тренерах, которые ничего из себя не представляют. Это не те тренеры, которые приезжали к нам раньше тренировать клубы и сборную. Это просто посторонние люди. Если они настолько хороши, почему не востребованы в своих странах?» — сказал Семшов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.