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«СКА-Хабаровск» упустил победу в концовке результативного матча с «Уфой» в Первой лиге

«СКА-Хабаровск» упустил победу в концовке результативного матча с «Уфой» в Первой лиге
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Завершился матч 13-го тура Мелбет Первой лиги, в котором встречались «Уфа» и «СКА-Хабаровск». Игра проходила на стадионе «Нефтяник» в Уфе. В качестве главного арбитра встречи выступил Максим Перезва. Матч закончился со счётом 3:3.

Россия — Мелбет Первая лига . 13-й тур
05 октября 2024, суббота. 12:00 МСК
Уфа
Уфа
Окончен
3 : 3
СКА-Хабаровск
Хабаровск
1:0 Адаев – 15'     1:1 Гонгапшев – 42'     2:1 Корнюшин – 69'     2:2 Шарль – 81'     2:3 Шарль – 84'     3:3 Гуренко – 90+4'    

На 16-й минуте счёт во встрече открыл нападающий «Уфы» Владислав Адаев. На 42-й минуте нападающий гостей Альбек Гонгапшев восстановил равновесие. На 70-й минуте защитник Даниил Корнюшин вывел хозяев вперёд. На 81-й минуте нападающий «СКА-Хабаровск» Яо Шарль сравнял счёт в матче. На 84-й минуте Шарль оформил дубль. На 90+4-й минуте защитник Артём Гуренко спас уфимскую команду от поражения.

«СКА-Хабаровск» занимает девятое место в турнирной таблице Первой лиги. Команда набрала 16 очков за 13 матчей. «Уфа» заработала 11 очков и располагается на 17-й строчке. На первом месте находится тульский «Арсенал», у которого 24 очка за 12 игр.

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Турнирная таблица Первой лиги
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