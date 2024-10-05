Булыкин: отставка Деограсии из «Оренбурга» напрашивалась, могла быть критическая ситуация

Экс-нападающий сборной России Дмитрий Булыкин высказался об отставке главного тренера ФК «Оренбург» Давида Деограсии.

«Решение об отставке Деограсии напрашивалось. Когда нет результата и очков, все начинают переживать, а особенно руководство клуба. Самое простое, что можно сделать, — уволить тренера, чтобы встряхнуть команду. Новый специалист привнесёт эмоции и результат. Позже могла бы быть критическая ситуация, а новый тренер может что-то поменять», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Накануне стало известно, что клуб расторг соглашение о наставничестве с Давидом Деограсией. После 10 туров «Оренбург» с семью очками располагается на 14‑й строчке в таблице МИР РПЛ.