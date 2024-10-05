«Акрон» — «Пари НН»: Беншимол открыл счёт в матче

В эти минуты идёт матч 11-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются тольяттинский «Акрон» и «Пари Нижний Новгород». Игра проходит на стадионе «Солидарность Арена (Самара Арена)». В качестве главного арбитра встречи выступает Юрий Карпов. На момент выхода новости счёт в матче 1:0 в пользу хозяев.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 40-й минуте нападающий «Акрона» Беншимол открыл счёт в игре.

«Акрон» занимает девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 11 очков за 10 матчей. «Пари НН» заработал 10 очков и располагается на 11-й строчке. На первом месте находится «Краснодар», у которого 24 очка за 10 игр.

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