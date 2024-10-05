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Саша Илич: Дзюба — отличный футболист, который играл за великие клубы

Саша Илич: Дзюба — отличный футболист, который играл за великие клубы
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Главный тренер «Пари Нижний Новгород» Саша Илич поделился мнением о 36-летнем нападающем «Акрона» Артёме Дзюбе в преддверии очного матча команд в 11-м туре чемпионата России, проходящем в эти минуты.

МИР Российская Премьер-лига . 11-й тур
05 октября 2024, суббота. 14:00 МСК
Акрон
Тольятти
2-й тайм
2 : 1
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
1:0 Беншимол – 40'     1:1 Карич – 47'     2:1 Лончар – 63'    

«Дзюба — отличный игрок, который играл за великие клубы. Нам нужно быть аккуратнее с ним. Но у нас тоже достаточно опытных футболистов», — сказал Илич в эфире «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне Дзюба принял участие в четырёх матчах во всех турнирах, в которых он отметился одним голом и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 2 млн.

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