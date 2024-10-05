Саша Илич: Дзюба — отличный футболист, который играл за великие клубы

Главный тренер «Пари Нижний Новгород» Саша Илич поделился мнением о 36-летнем нападающем «Акрона» Артёме Дзюбе в преддверии очного матча команд в 11-м туре чемпионата России, проходящем в эти минуты.

«Дзюба — отличный игрок, который играл за великие клубы. Нам нужно быть аккуратнее с ним. Но у нас тоже достаточно опытных футболистов», — сказал Илич в эфире «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне Дзюба принял участие в четырёх матчах во всех турнирах, в которых он отметился одним голом и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 2 млн.

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