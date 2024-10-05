«Рома» может уволить Юрича и вернуть Де Росси спустя три недели после его отставки — CdS

«Рома» рассматривает вариант с увольнением главного тренера команды Ивана Юрича, возглавившего римский клуб в минувшем сентябре, и с возвращением на эту должность Даниеле Де Росси, которого и сменил хорватский специалист. Об этом сообщает Giallorossi.net со ссылкой на Corriere dello Sport.
По информации источника, матч 7-го тура чемпионата Италии с «Монцей», который состоится завтра, 6 октября, может стать решающим для Юрича.
После шести туров итальянской Серии А «волки» набрали девять очков и на текущий момент занимают девятое место. Де Росси находился на должности главного тренера «Ромы» с января по 18 сентября 2024 года.
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