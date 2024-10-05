Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Спартак — Ростов. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Рома» может уволить Юрича и вернуть Де Росси спустя три недели после его отставки — CdS

«Рома» может уволить Юрича и вернуть Де Росси спустя три недели после его отставки — CdS
Комментарии

«Рома» рассматривает вариант с увольнением главного тренера команды Ивана Юрича, возглавившего римский клуб в минувшем сентябре, и с возвращением на эту должность Даниеле Де Росси, которого и сменил хорватский специалист. Об этом сообщает Giallorossi.net со ссылкой на Corriere dello Sport.

По информации источника, матч 7-го тура чемпионата Италии с «Монцей», который состоится завтра, 6 октября, может стать решающим для Юрича.

Италия — Серия А . 7-й тур
06 октября 2024, воскресенье. 19:00 МСК
Монца
Монца
Не начался
Рома
Рим
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

После шести туров итальянской Серии А «волки» набрали девять очков и на текущий момент занимают девятое место. Де Росси находился на должности главного тренера «Ромы» с января по 18 сентября 2024 года.

Материалы по теме
Экс-тренер «Ромы» Де Росси отреагировал на презентацию Пьянича в ЦСКА

Самый высокооплачиваемый спортсмен в мире:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android