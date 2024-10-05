Семшов: не вижу смысла в матче сборной с клубом РПЛ, такой спарринг ничего не даст

Экс-игрок сборной России Игорь Семшов прокомментировал потенциальный матч сборной России с клубом РПЛ.

«Сборная России должна играть со сборной других стран, чтобы повышать свой рейтинг. Сборная в целом должна играть, но если на данный момент нет соперника, ничего страшного. В данной ситуации игрокам лучше остаться в клубах и побыть вместе со своими партнёрами. Может, у кого-то там новые тренеры — нужно будет привыкнуть и отточить те навыки, которые тренер хочет видеть. Когда подготовка команды идёт в полном составе, для тренера это проще и лучше.

Не вижу ничего страшного, если нет соперника. На данный момент нам тяжело искать соперников высокого уровня. Но лучше играть с другими сборными. Не вижу смысла в матче с клубом РПЛ, потому что из клубов РПЛ футболисты тоже уезжают в сборные своих стран, кто-то травмирован. Получится неравноценный спарринг, который ничего не даст», — сказал Семшов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.