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Заза Джанашия: у «Крыльев Советов» нет шансов в матче с «Локомотивом»

Заза Джанашия: у «Крыльев Советов» нет шансов в матче с «Локомотивом»
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Бывший нападающий московского «Локомотива» Заза Джанашия высказался о предстоящем матче «Крыльев Советов» с железнодорожниками.

«Думаю, у «Крыльев Советов» нет шансов в матче с «Локомотивом». Потому что железнодорожники сейчас находятся в хорошей форме. «Локомотив» должен смотреть только на себя и выигрывать в предстоящем матче. Команде неинтересно, что творится в «Крыльях Советов», — сказал Джанашия в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, встреча клубов состоится завтра, 6 октября, в рамках 11-го тура МИР РПЛ. Стартовый свисток прозвучит на стадионе «РЖД Арена» в 16:30 мск.

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