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«Оставьте его в покое». Энрике встал на защиту критикуемого Доннаруммы

«Оставьте его в покое». Энрике встал на защиту критикуемого Доннаруммы
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Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике поддержал вратаря парижской команды Джанлуиджи Доннарумму, подвергшегося критике после матча 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Арсеналом» (0:2), в котором он допустил две результативные ошибки.

Лига чемпионов . Общий этап. 2-й тур
01 октября 2024, вторник. 22:00 МСК
Арсенал
Лондон, Англия
Окончен
2 : 0
ПСЖ
Париж, Франция
1:0 Хаверц – 20'     2:0 Сака – 35'    

«Нужно разобраться в ситуации, прежде чем перекладывать вину на того или иного игрока. Тренер — единственный, кто несёт ответственность. Неправильно ругать одного футболиста, когда случилось поражение.

Люди часто ругают Доннарумму, но, пожалуйста, оставьте его в покое и ругайте меня. Мы отрабатываем все важные этапы игры. Это не значит, что подобных ситуаций больше не будет, но она возникла из-за действий всего коллектива, а не только вратаря», — приводит слова Энрике RMC Sport.

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