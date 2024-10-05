«Оставьте его в покое». Энрике встал на защиту критикуемого Доннаруммы

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике поддержал вратаря парижской команды Джанлуиджи Доннарумму, подвергшегося критике после матча 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Арсеналом» (0:2), в котором он допустил две результативные ошибки.

«Нужно разобраться в ситуации, прежде чем перекладывать вину на того или иного игрока. Тренер — единственный, кто несёт ответственность. Неправильно ругать одного футболиста, когда случилось поражение.

Люди часто ругают Доннарумму, но, пожалуйста, оставьте его в покое и ругайте меня. Мы отрабатываем все важные этапы игры. Это не значит, что подобных ситуаций больше не будет, но она возникла из-за действий всего коллектива, а не только вратаря», — приводит слова Энрике RMC Sport.

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