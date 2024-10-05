Патрис Эвра — о Мбаппе: не Дешам, а вся Франция слишком много отдала ему

Экс-защитник «Манчестер Юнайтед», «Ювентуса» и сборной Франции Патрис Эвра высказался о выступлении Килиана Мбаппе за сборную Франции.

«Не Дешам, а вся Франция слишком много отдала Мбаппе. Вы дали ему ключи от «ПСЖ», вы отдали ему ключи от сборной Франции, но Мбаппе ещё молодой игрок. Я хочу, чтобы Мбаппе стал как Майкл Джордан, чтобы он помогал команде побеждать.

Конечно, я бы без колебаний отдал капитанскую повязку Гризманну! А вы отдали её Мбаппе. Вы даете парню всё! Как вы ждёте, что он будет мотивировать себя после этого?

Если вы вызовете его и он получит травму, то это станет лучшим способом испортить ваши отношения с Пересом. «Реал» — нет. «ПСЖ», вы не можете так рисковать. Но это вы создали легенду вокруг Мбаппе, такого уровня, как Бензема, пока не бывает», — приводит слова футболиста RMC Sport.