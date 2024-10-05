Джанашия: не стоит смотреть на проблемную оборону «Спартака» — у «Ростова» нет нападающих

Бывший нападающий «Локомотива» Заза Джанашия высказался о грядущем матче 11-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором «Спартак» сыграет с «Ростовом». Игра состоится сегодня, 5 октября.

«На сегодняшний день «Спартак» сильнее, чем «Ростов». Но «Ростов» — это такая команда, которая может собраться и дать бой. Многое будет зависеть от того, как будет играть «Спартак». В последних матчах с московскими командами красно-белые позволяли слишком много. Не надо смотреть, что у «Спартака» проблемы в обороне, ведь у «Ростова» нет нормальных нападающих. Если был бы хороший нападающий у ростовчан, то они создали бы проблемы», — сказал Джанашия в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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