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Джанашия: не стоит смотреть на проблемную оборону «Спартака» — у «Ростова» нет нападающих

Джанашия: не стоит смотреть на проблемную оборону «Спартака» — у «Ростова» нет нападающих
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Бывший нападающий «Локомотива» Заза Джанашия высказался о грядущем матче 11-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором «Спартак» сыграет с «Ростовом». Игра состоится сегодня, 5 октября.

МИР Российская Премьер-лига . 11-й тур
05 октября 2024, суббота. 19:00 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Ростов
Ростов-на-Дону
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«На сегодняшний день «Спартак» сильнее, чем «Ростов». Но «Ростов» — это такая команда, которая может собраться и дать бой. Многое будет зависеть от того, как будет играть «Спартак». В последних матчах с московскими командами красно-белые позволяли слишком много. Не надо смотреть, что у «Спартака» проблемы в обороне, ведь у «Ростова» нет нормальных нападающих. Если был бы хороший нападающий у ростовчан, то они создали бы проблемы», — сказал Джанашия в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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