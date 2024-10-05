Роналду призывает «Аль-Наср» предложить Де Брёйне зарплату в £ 1 млн в неделю — Mirror

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду пытается убедить руководство саудовского клуба предложить атакующему полузащитнику «Манчестер Сити» Кевину Де Брёйне контракт на £ 1 млн (€ 1,19 млн) в неделю. Об этом сообщает Mirror.

По информации источника, португальский футболист считает, что добавление Де Брёйне в команду может помочь «Аль-Насру» стать главным клубом в Саудовской Аравии. Роналду считает, что боссам «Аль-Насра» стоит воспользоваться ситуацией с контрактом 33-летнего футболиста, заканчивающимся летом 2025 года.

В нынешнем сезоне Де Брёйне принял участие в шести матчах во всех турнирах, в которых он отметился одним голом и одной результативной передачей. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 45 млн.

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