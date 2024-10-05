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Все матчи Боснии и Герцеговины перенесли из-за наводнения

Все матчи Боснии и Герцеговины перенесли из-за наводнения
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Федерация футбола Боснии и Герцеговины заявила о переносе всех ближайших матчей национального чемпионата на неопределённое время из-за наводнений.

«После чрезвычайного заседания правительства объявлено состояние стихийного бедствия, вызванного наводнениями и оползнями. В связи с этим все матчи соревнований, которые должны были быть сыграны на территории страны, откладываются», — говорится в заявлении федерации на её официальной странице в X.

Напомним, ранее стало известно, что 14 человек пострадали от наводнения в южной части Боснии и Герцеговины. Власти страны продолжают устранять последствия стихийного бедствия.

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