Валерий Кечинов: у «Спартака» точно будут проблемы в обороне в матче с «Ростовом»

Экс-игрок «Спартака» Валерий Кечинов оценил шансы красно-белых на победу в матче с «Ростовом».

«Не думаю, что в матче «Спартак» — «Ростов» на первый план выйдет противостояние Станковича и Карпина, ведь футболисты играют в футбол, а не тренеры. Оба тренера — сильные футболисты в прошлом. Они могут сказать нужные слова и замотивировать, но не более. От состояния и мастерства игроков зависит результат матча. Если любая команда играет со «Спартаком» или с «Зенитом», то особой мотивации не нужно. Потому что футболисты играют против самых любимых команд в народе. У всех мотивация только обыграть эти клубы. Настрой будет запредельным.

Мы уже очень давно Дуарте не видели. Наверное, в матче с «Ростовом» появятся Абена и Литвинов, но у «Спартака» точно будут проблемы в обороне. В последних двух играх в защите не было того порядка, который был в начале сезона. За это тревожно. Думаю, Станкович выйдет из этой ситуации и «Спартак» будет играть первым номером. Мы видим, что у команды есть свой рисунок, когда футболисты стараются гнуть свою линию. Но нужно опасаться ответных атак «Ростова», где много молодых и быстрых игроков, которые хорошо выбегают в контратаку. Если «Спартак» не будет внимателен и концентрирован, то будут проблемы», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.