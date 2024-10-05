Роналду — самый известный футболист в истории по версии Give me Sport, Месси — второй
Британское издание Give Me Sport составило рейтинг самых знаменитых футболистов в истории. В качестве критериев для его составления использовались международная популярность футболиста, игровые характеристики, а также влиятельность во время и после карьеры.
Топ-11 самых известных футболистов в истории по версии Give me Sport:
- Криштиану Роналду (Португалия);
- Лионель Месси (Аргентина);
- Дэвид Бекхэм (Англия);
- Диего Марадона (Аргентина);
- Пеле (Бразилия);
- Роналдо (Бразилия);
- Роналдиньо (Бразилия);
- Джордж Бест (Северная Ирландия);
- Зинедин Зидан (Франция);
- Йохан Круифф (Нидерланды);
- Златан Ибрагимович (Швеция).
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