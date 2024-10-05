Роналду — самый известный футболист в истории по версии Give me Sport, Месси — второй

Британское издание Give Me Sport составило рейтинг самых знаменитых футболистов в истории. В качестве критериев для его составления использовались международная популярность футболиста, игровые характеристики, а также влиятельность во время и после карьеры.

Топ-11 самых известных футболистов в истории по версии Give me Sport:

Криштиану Роналду (Португалия); Лионель Месси (Аргентина); Дэвид Бекхэм (Англия); Диего Марадона (Аргентина); Пеле (Бразилия); Роналдо (Бразилия); Роналдиньо (Бразилия); Джордж Бест (Северная Ирландия); Зинедин Зидан (Франция); Йохан Круифф (Нидерланды); Златан Ибрагимович (Швеция).

Самый высокооплачиваемый спортсмен в мире: