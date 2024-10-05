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Роналду — самый известный футболист в истории по версии Give me Sport, Месси — второй

Роналду — самый известный футболист в истории по версии Give me Sport, Месси — второй
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Британское издание Give Me Sport составило рейтинг самых знаменитых футболистов в истории. В качестве критериев для его составления использовались международная популярность футболиста, игровые характеристики, а также влиятельность во время и после карьеры.

Топ-11 самых известных футболистов в истории по версии Give me Sport:

  1. Криштиану Роналду (Португалия);
  2. Лионель Месси (Аргентина);
  3. Дэвид Бекхэм (Англия);
  4. Диего Марадона (Аргентина);
  5. Пеле (Бразилия);
  6. Роналдо (Бразилия);
  7. Роналдиньо (Бразилия);
  8. Джордж Бест (Северная Ирландия);
  9. Зинедин Зидан (Франция);
  10. Йохан Круифф (Нидерланды);
  11. Златан Ибрагимович (Швеция).
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