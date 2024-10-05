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Игорь Семшов высказался об отставке Давида Деограсии из «Оренбурга»

Игорь Семшов высказался об отставке Давида Деограсии из «Оренбурга»
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Бывший полузащитник сборной России Игорь Семшов поделился мнением об отставке Давида Деограсии с поста главного тренера «Оренбурга», которая состоялась 3 октября.

«Если результата нет, любой тренер подневолен подчиниться руководству. Хочешь или нет, но для тренера результат стоит на первом месте. Если есть результат, у тебя все карты в руках, чтобы заниматься своим делом и обоснованно парировать руководство, даже если не нравится командная игра. Если же его нет, как бы команда ни играла, все будут недовольны», — сказал Семшов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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